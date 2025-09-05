В Киеве проходит акция против «закручивания гаек» в ВСУ

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве стартовала массовая акция протеста против законопроектов, ужесточающих ответственность военнослужащих за неповиновение командирам и самовольное оставление части. Об этом сообщают украинские СМИ.
Участники митинга настаивают на принятии закона о военном омбудсмене, который, по их мнению, должен стать эффективным инструментом защиты прав военнослужащих. Демонстранты призывают власти отказаться от политики «закручивания гаек» в армии, заявляя, что новые законопроекты фактически уничтожают возможность перевода военных, покинувших части, в новые подразделения и вынуждают их возвращаться в прежние, зачастую неблагоприятные условия.
По данным СМИ, с начала 2024 года в ВСУ зарегистрировано более 90 тыс. уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве. С февраля 2022 года эта цифра превысила 213 тыс. -0-