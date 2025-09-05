Путин поручил оперативно начать выпуск двигателя ПД-26

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил оперативно завершить разработку и начать выпуск в стране двигателя ПД-26. Об этом глава государства заявил в ходе посещения ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре вечером в пятницу, 5 сентября.