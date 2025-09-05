Путин поручил оперативно начать выпуск двигателя ПД-26

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил оперативно завершить разработку и начать выпуск в стране двигателя ПД-26. Об этом глава государства заявил в ходе посещения ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре вечером в пятницу, 5 сентября.
Двигателестроительное предприятие входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) российской госкорпорации Ростех.
«Необходимо оперативно завершить разработку и начать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России», — отметил Путин.
Президент также отметил что двигатель ПД-26 имеет новые возможности по увеличению мощности тяги, а также является экономичным для производства.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что Россия входит в пятерку стран, являющихся лидерами по производству авиационных и ракетных двигателей.