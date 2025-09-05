Ричмонд
Трамп: США ответят на «несправедливое решение» ЕС о штрафе Google

ЕС принял решение оштрафовать американскую компанию на $3,5 млрд.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил намерение принять ответные шаги в связи с решением Европейского Союза о наложении штрафа на американскую корпорацию Google в размере 3,5 миллиарда долларов.

Он выразил свое недовольство в социальной сети Truth Social, отметив, что Европа в очередной раз нанесла удар по крупной американской компании, фактически лишив США средств, которые могли быть направлены на инвестиции и создание рабочих мест.

«Если это все же произойдет, я буду вынужден инициировать процедуру по статье 301 (Закона о торговле от 1974 года), чтобы нейтрализовать несправедливые штрафы, налагаемые на эти американские компании, которые платят налоги», — заявил Трамп.

Статья 301 предоставляет президенту США полномочия предпринимать необходимые действия, в частности, увеличивать таможенные тарифы, для противодействия политике или действиям других стран, которые оказывают неблагоприятное воздействие на американскую торговлю или противоречат международным соглашениям.

