Трамп: США ответят на «несправедливое решение» ЕС о штрафе Google

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил намерение принять ответные шаги в связи с решением Европейского Союза о наложении штрафа на американскую корпорацию Google в размере 3,5 миллиарда долларов.
Он выразил свое недовольство в социальной сети Truth Social, отметив, что Европа в очередной раз нанесла удар по крупной американской компании, фактически лишив США средств, которые могли быть направлены на инвестиции и создание рабочих мест.
«Если это все же произойдет, я буду вынужден инициировать процедуру по статье 301 (Закона о торговле от 1974 года), чтобы нейтрализовать несправедливые штрафы, налагаемые на эти американские компании, которые платят налоги», — заявил Трамп.
Статья 301 предоставляет президенту США полномочия предпринимать необходимые действия, в частности, увеличивать таможенные тарифы, для противодействия политике или действиям других стран, которые оказывают неблагоприятное воздействие на американскую торговлю или противоречат международным соглашениям.