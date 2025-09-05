Власти США планируют упростить экспорт тяжелых беспилотников

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Власти США планируют изменить действующее законодательство по контролю над вооружением с целью упростить продажу тяжелых американских беспилотников за границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
«Ожидается, что президент Дональд Трамп в одностороннем порядке изменит 38-летний договор о контроле над вооружениями, чтобы продавать за границу современные беспилотники типа Reaper и другие передовые военные летательные аппараты», — говорится в материале агентства.
Отмечается, что это позволит поставить Саудовской Аравии более 100 беспилотников MQ-9, о чем королевство просило США весной нынешнего года. Новая политика также позволит американским компаниям General Atomics, Kratos KTOS.O и Anduril, которые производят крупные беспилотники, добиваться от Госдепа такой классификации их продукции, чтобы она легко могла продаваться на международном уровне.
Reuters подчеркивает, что сейчас производители беспилотников из США сталкиваются с сильной конкуренцией за рубежом. -0-