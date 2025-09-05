Власти США планируют упростить экспорт тяжелых беспилотников

Отмечается, что это позволит поставить Саудовской Аравии более 100 беспилотников MQ-9, о чем королевство просило США весной нынешнего года. Новая политика также позволит американским компаниям General Atomics, Kratos KTOS.O и Anduril, которые производят крупные беспилотники, добиваться от Госдепа такой классификации их продукции, чтобы она легко могла продаваться на международном уровне.