Трамп пригрозил ответить на «несправедливое решение» ЕС оштрафовать Google

«Мы не можем допустить, чтобы это происходило с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью, и, если это все же произойдет, я буду вынужден инициировать процедуру по статье 301 (предусматривает ответные меры, в том числе и пошлины, на торговую политику других государств, негативную для США.— “Ъ”), чтобы нейтрализовать несправедливые штрафы, налагаемые на эти американские компании, которые платят налоги», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.