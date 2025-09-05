Ричмонд
Трамп пригрозил ответить на «несправедливое решение» ЕС оштрафовать Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет ответные меры на решение антимонопольного органа Евросоюза оштрафовать американскую корпорацию Google на €2,95 млрд. Он отметил, что эти деньги могли бы пойти на «американские инвестиции и рабочие места».

Источник: Reuters

«Мы не можем допустить, чтобы это происходило с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью, и, если это все же произойдет, я буду вынужден инициировать процедуру по статье 301 (предусматривает ответные меры, в том числе и пошлины, на торговую политику других государств, негативную для США.— “Ъ”), чтобы нейтрализовать несправедливые штрафы, налагаемые на эти американские компании, которые платят налоги», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Сегодня ЕС оштрафовал компанию Google на €2,95 млрд за антиконкурентную практику в сфере рекламного бизнеса. В Google раскритиковали решение ЕС и заявили, что оспорят его в суде.

В конце августа Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные пошлины и экспортные ограничения в отношении стран, которые препятствует деятельности американских технологических компаний.

