Украинский город Чортков и поселок Сатанов стали побратимами

Город Чортков в Тернопольской области и поселок Сатанов в Хмельницкой области установили отношения городов-побратимов.
Об этом сообщили в городском совете Чорткова. Соглашение приурочили к 503-й годовщине Чорткова, которую отмечали 4 сентября.
В мэрии подчеркнули символичность объединения с Сатановым и выразили надежду, что партнерство будет не только звучным, но и результативным. До августа 1944 года Чортков носил название Чертков.
