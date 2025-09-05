Ричмонд
«ОДК-Кузецов» за 7 лет произведет 600 двигателей для ракет-носителей «Союз»

Баканов рассказал Путину о перспективах производства двигателей для ракет-носителей.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие семь лет «ОДК-Кузнецов», входящее в государственную корпорацию Ростех, произведёт 600 двигателей РД-107A. Они предназначены для ракет-носителей семейства «Союз». Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Баканов информировал президента РФ Владимира Путина.

«На ближайшие семь лет еще 600 движков у нас будет», — сказал Баканов в время посещения президентом предприятия.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что подобные двигатели являются самыми востребованными и надёжными и добавил, что за 50 лет их было произведено 10 000.

Напомним, Путин находится в Самаре, где участвует во встрече по двигателестроению.

Путин, в частности, рассказал о прогрессе в импортозамещении этой отрасли. Глава государства отметил, что удалось полностью избавиться от импортных запчастей в самолетах модели Superjet и вертолетах модели «Ансат».

Также президент поручил оперативно завершить разработку и начать выпуск в стране двигателя ПД-26.

РФ входит в пятерку мировых лидеров в этой сфере, и с ее наработками мало кому удается сравниться, подчеркнул Путин.