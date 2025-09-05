«ОДК-Кузецов» за 7 лет произведет 600 двигателей для ракет-носителей «Союз»

В ближайшие семь лет «ОДК-Кузнецов», входящее в государственную корпорацию Ростех, произведёт 600 двигателей РД-107A. Они предназначены для ракет-носителей семейства «Союз». Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Баканов информировал президента РФ Владимира Путина.