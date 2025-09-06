Андрей Бочаров обозначил приоритеты развития региона на встрече с молодежью

Надежда Кулешова, председатель комитета облдумы по молодежной политике, отметила символичность выступления Андрея Бочарова в дни фестиваля #ТриЧетыре. Она подчеркнула, что губернатор вновь заявил о важности вовлечения молодежи в проекты развития Волгограда и агломерации, основываясь на запросах и идеях юного поколения. Концепция молодежной политики нацелена на создание современных объектов для воспитания подрастающего поколения и раскрытия его талантов, а также площадок для обсуждения инициатив и обмена опытом.