Андрей Бочаров обозначил приоритеты развития региона на встрече с молодежью

В рамках молодежного фестиваля #ТриЧетыре состоялся «Диалог на Волге», на котором губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с представителями государственной власти, общественностью и молодежью. Депутаты облдумы, принимавшие участие в мероприятии, отметили, что глава региона не только подвел итоги проделанной работы, но и поставил четкие задачи по стратегическому развитию области на ближайшие десятилетия.

Источник: РИА "Новости"

Заместитель председателя Волгоградской областной думы Руслан Шарифов подчеркнул, что губернатор выступил без заранее подготовленного доклада, что свидетельствует о его глубоком знании обстоятельств и уверенности в дальнейших шагах.

«Сегодня было затронуто множество серьезных тем, и по каждой из них глава региона предоставил полноценную информацию с четкими планами и сроками, — отметил Руслан Шарифов. — Он открыто говорит о проблемах, при этом уверен, что все трудности преодолимы при слаженной работе команды».

Председатель комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Валентина Гречина добавила, что губернатор особое внимание уделил сфере жилищно-коммунального хозяйства, от которой зависит жизнеобеспечение населенных пунктов и благополучие граждан. Андрей Бочаров озвучил стратегические планы модернизации коммунальной инфраструктуры и рассказал о завершенных крупных проектах, что подтверждает выполнение намеченных задач по обновлению мощностей.

Надежда Кулешова, председатель комитета облдумы по молодежной политике, отметила символичность выступления Андрея Бочарова в дни фестиваля #ТриЧетыре. Она подчеркнула, что губернатор вновь заявил о важности вовлечения молодежи в проекты развития Волгограда и агломерации, основываясь на запросах и идеях юного поколения. Концепция молодежной политики нацелена на создание современных объектов для воспитания подрастающего поколения и раскрытия его талантов, а также площадок для обсуждения инициатив и обмена опытом.