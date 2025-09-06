Андрей Бочаров обозначил приоритеты развития региона на встрече с молодежью

Заместитель председателя Волгоградской областной думы Руслан Шарифов подчеркнул, что губернатор выступил без заранее подготовленного доклада, что свидетельствует о его глубоком знании обстоятельств и уверенности в дальнейших шагах.
«Сегодня было затронуто множество серьезных тем, и по каждой из них глава региона предоставил полноценную информацию с четкими планами и сроками, — отметил Руслан Шарифов. — Он открыто говорит о проблемах, при этом уверен, что все трудности преодолимы при слаженной работе команды».
Председатель комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Валентина Гречина добавила, что губернатор особое внимание уделил сфере жилищно-коммунального хозяйства, от которой зависит жизнеобеспечение населенных пунктов и благополучие граждан. Андрей Бочаров озвучил стратегические планы модернизации коммунальной инфраструктуры и рассказал о завершенных крупных проектах, что подтверждает выполнение намеченных задач по обновлению мощностей.
Надежда Кулешова, председатель комитета облдумы по молодежной политике, отметила символичность выступления Андрея Бочарова в дни фестиваля #ТриЧетыре. Она подчеркнула, что губернатор вновь заявил о важности вовлечения молодежи в проекты развития Волгограда и агломерации, основываясь на запросах и идеях юного поколения. Концепция молодежной политики нацелена на создание современных объектов для воспитания подрастающего поколения и раскрытия его талантов, а также площадок для обсуждения инициатив и обмена опытом.