Трамп переименовал Минобороны США в Военное министерство

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в Военное министерство. Он будет действовать до конца президентского срока господина Трампа.

Источник: AP 2024

На пресс-конференции, которая опубликована на YouTube-канале Белого дома, президент США напомнил, что Военное министерство было переименовано в министерство обороны в 1947 году. Он добавил, что с тех пор Соединенные Штаты «не выиграли ни одной войны».

Указ также предусматривает переименование зала совещаний Пентагона в «военное крыло». Глава ведомства Пит Хегсет сказал, что теперь ведомство будет «готовить воинов, а не просто бойцов для обороны».

