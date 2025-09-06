Трамп переименовал Минобороны США в Военное министерство

На пресс-конференции, которая опубликована на YouTube-канале Белого дома, президент США напомнил, что Военное министерство было переименовано в министерство обороны в 1947 году. Он добавил, что с тех пор Соединенные Штаты «не выиграли ни одной войны».
Указ также предусматривает переименование зала совещаний Пентагона в «военное крыло». Глава ведомства Пит Хегсет сказал, что теперь ведомство будет «готовить воинов, а не просто бойцов для обороны».
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше