Глава МИД Прево: Бельгия не будет передавать замороженные активы РФ Украине

Бельгия отказалась направлять доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины, сообщает Euronews.
Глава МИД страны Максим Прево отметил, что изъятие этих средств из бельгийских банков способно подорвать имидж государства как надежного финансового центра.
Он подчеркнул, что подобный шаг стал бы негативным сигналом для других стран, имеющих суверенные активы в Брюсселе и других европейских городах.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, как вернуть переданные Британией Киеву активы РФ.