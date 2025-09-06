ООН: Израиль наносит удары по последним многоэтажным зданиям в Газе, вынуждая жителей постоянно перемещаться

Он также сообщил, что, по данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в этом году на Западном берегу было снесено более 1150 строений под предлогом отсутствия разрешений на строительство, которые Израиль не выдает. «Это на 44% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года», — подчеркнул представитель ООН.