ООН: Израиль наносит удары по последним многоэтажным зданиям в Газе, вынуждая жителей постоянно перемещаться

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль наращивает атаки на сектор Газа, вынуждая все больше людей к вынужденному переселению, однако население региона уже изнурено постоянными перемещениями. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге, передает информационное агентство «Анадолу».
Армия обороны Израиля нанесла удары по жилым домам в Газе.
Представитель ООН отметил, что израильские силы наносят удары по последним сохранившимся многоэтажным зданиям в Газе. «Мы обеспокоены также их заявлениями о намерении атаковать новые многоэтажки», — подчеркнул он.
Дюжаррик обратил внимание на то, что почти все население эксклава неоднократно подвергалось принудительному переселению, а официально подтвержденный голод лишь усугубляет ситуацию.
«Они больше не в состоянии продолжать путь на юг — не только из-за переполненности районов, куда переселяются люди, но и из-за того, что транспортные расходы могут достигать до тысячи долларов», — сказал он.
По словам представителя ООН, несмотря на эти трудности, только за последние два дня было зафиксировано 3 тыс. новых переселений из северной части Газы на юг. Дюжаррик также подчеркнул, что Израиль продолжает ограничивать и блокировать поставки гуманитарной помощи в регион.
Комментируя последние события на оккупированном Израилем Западном берегу, Дюжаррик заявил, что с января текущего года в результате действий израильских сил и поселенцев, незаконно захватывающих земли, в регионе были ранены 2780 палестинцев.
«Это на 39% больше по сравнению с прошлым годом. В это число входят около 500 человек, пострадавших от израильских поселенцев, что вдвое превышает показатели за аналогичный период прошлого года», — отметил Дюжаррик.
Он также сообщил, что, по данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в этом году на Западном берегу было снесено более 1150 строений под предлогом отсутствия разрешений на строительство, которые Израиль не выдает. «Это на 44% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года», — подчеркнул представитель ООН.
По его словам, получение подобных разрешений для палестинцев является «практически невозможным».-0-