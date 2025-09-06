Трамп назвал Лукашенко сильным и уважаемым лидером

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп назвал Президента Беларуси Александра Лукашенко сильным и уважаемым лидером. Об этом передает ТАСС.
«Однако это был очень хороший жест со стороны главы государства, который является очень уважаемым человеком. Сильным, сильным человеком, сильным лидером», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, комментируя недавнее решение Минска об освобождении ряда заключенных. -0-
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше