Трамп потребовал от ЕС немедленно прекратить штрафовать Google

Президент США потребовал от европейских стран прекратить практику наложения штрафов на американские компании.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп потребовал от ЕС немедленно прекратить штрафовать американские компании. Американский лидер написал об этом в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, приведя в пример компанию Google, которая ранее выплатила многомиллиардные суммы в виде штрафов.

«Пожалуйста, пусть это заявление послужит подтверждением того, что Google в прошлом также заплатила $13 млрд по ложным искам и еще $16,5 млрд в виде штрафов. Разве это не безумие? ЕС должен немедленно прекратить эту практику в отношении американских компаний», — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что вынужден будет ответить на решение Евросоюза оштрафовать американскую компанию Google на $3,5 млрд, подчеркнув, что эти деньги могли бы пойти на американские инвестиции и рабочие места.

Накануне Франция оштрафовала Google на $378 млн из-за рекламы и использования куки.

Суд Москвы также привлек компанию Google LLC к административной ответственности и оштрафовал за нарушение деятельности иностранных лиц в Сети.

