Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что у США самая сильная армия и лучшее в мире вооружение

Трамп также напомнил, что США выиграли обе мировые войны и все конфликты между ними.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания указа о переименовании министерства обороны в министерство войны напомнил, что Соединенные Штаты одержали победу в обеих мировых войнах, а также во всех конфликтах, происходивших между ними.

Он подчеркнул, что американская армия остается самой мощной в мире, располагает передовым вооружением и оборудованием, а производители военной техники не имеют соперников по уровню.

Глава Пентагона Пит Хегсет добавил, что новое название ведомства символизирует нацеленность страны на победы в военных действиях.

Ранее стало известно о планах США постепенно сокращать программы содействия безопасности для стран Восточной Европы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше