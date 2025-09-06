Трамп заявил, что у США самая сильная армия и лучшее в мире вооружение

Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания указа о переименовании министерства обороны в министерство войны напомнил, что Соединенные Штаты одержали победу в обеих мировых войнах, а также во всех конфликтах, происходивших между ними.
Он подчеркнул, что американская армия остается самой мощной в мире, располагает передовым вооружением и оборудованием, а производители военной техники не имеют соперников по уровню.
Глава Пентагона Пит Хегсет добавил, что новое название ведомства символизирует нацеленность страны на победы в военных действиях.
Ранее стало известно о планах США постепенно сокращать программы содействия безопасности для стран Восточной Европы.