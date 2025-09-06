Трамп назвал Лукашенко сильным лидером

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал белорусского коллегу Александра Лукашенко «очень уважаемым» человеком и «сильным лидером».
«Но это был очень приятный жест со стороны главы Белоруссии, который является очень уважаемым человеком, сильной личностью и лидером. Он освободил 16 заложников», — сказал Трамп в Белом доме.
