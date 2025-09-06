Мантуров: Весной ГАЗ начнет сборку первых автомобилей «Волга»

ГАЗ намерен к весне 2026 года приступить к первым этапам сборки и производства автомобиля «Волга». Об этом заявил журналистам первый вице премьер Денис Мантуров.
«Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства», — ответил Мантуров на вопрос о сроках реализации проекта по выпуску «Волги» и возможном привлечении к нему одной из китайских компаний.
Уточняется, что при этом первый вице-премьер не стал комментировать вероятность участия китайского партнёра в проекте.
Недавно стало известно, что «Волга» может возродиться в неожиданном облике. Эксперты считают, что кроссовер Geely Monjaro может стать основой для возрождения этой автомобильной марки.