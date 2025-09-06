Трамп заявил, что обдумает участие РФ на саммите G20 в Майами

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин приглашен на саммит G20, решение по нему он примет самостоятельно. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев рассказал, что на протяжении последних лет Россию на саммите «Большой двадцатки» представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.