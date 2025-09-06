Ричмонд
Трамп заявил, что обдумает участие РФ на саммите G20 в Майами

Саммит «Большой двадцатки» в 2026 году впервые за 20 лет пройдет в США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное участие России в саммите G20 в Майами. Об этом американский лидер рассказал во время выступления в Белом доме.

«Я не думал об этом. Это интересный вопрос. Я об этом подумаю», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп также отметил, что на саммит он пригласил Польшу. «У них отличный новый лидер. Я его уже пригласил», — добавил президент.

Уточняется, что саммит «Большой двадцатки» в 2026 году впервые за 20 лет пройдет в Соединённых Штатах.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин приглашен на саммит G20, решение по нему он примет самостоятельно. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев рассказал, что на протяжении последних лет Россию на саммите «Большой двадцатки» представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

