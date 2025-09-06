Эксперт: отказ от импорта российских энергоресурсов грозит гибелью экономике ЕС

В мае 2025 года Еврокомиссия (ЕК) обнародовала инициативы об отказе от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года. Юридически обязывающие предложения должны окончательно утвердить страны — члены сообщества в Совете ЕС. -0-