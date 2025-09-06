Ричмонд
Эксперт: отказ от импорта российских энергоресурсов грозит гибелью экономике ЕС

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ от импорта российских энергоресурсов чреват губительными последствиями для экономики стран Евросоюза. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал нидерландский политолог Кейс ван дер Пейл.

«Тот факт, что европейские страны оказались полностью отрезаны от поставок российских энергоресурсов, по сути, означает гибель экономики ЕС. Например, концерн Shell недавно объявил об отказе от планов открытия нового завода в Нидерландах. И это лишь один пример», — сказал политик.

Эксперт считает, что ввиду углубления взаимодействия Москвы и Пекина в рамках Шанхайской организации сотрудничества европейские государства теряют конкурентоспособность, сталкиваясь с последствиями собственной политики санкций.

В мае 2025 года Еврокомиссия (ЕК) обнародовала инициативы об отказе от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года. Юридически обязывающие предложения должны окончательно утвердить страны — члены сообщества в Совете ЕС. -0-

