5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ от импорта российских энергоресурсов чреват губительными последствиями для экономики стран Евросоюза. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал нидерландский политолог Кейс ван дер Пейл.
Эксперт считает, что ввиду углубления взаимодействия Москвы и Пекина в рамках Шанхайской организации сотрудничества европейские государства теряют конкурентоспособность, сталкиваясь с последствиями собственной политики санкций.
В мае 2025 года Еврокомиссия (ЕК) обнародовала инициативы об отказе от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года. Юридически обязывающие предложения должны окончательно утвердить страны — члены сообщества в Совете ЕС. -0-