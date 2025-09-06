Трамп высказался о Лукашенко: вот как он назвал белорусского президента

«Однако это был очень хороший жест со стороны главы Белоруссии, который является очень уважаемым человеком. Сильным, сильным человеком, сильным лидером», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, комментируя недавнее решение Минска об освобождении части заключенных.