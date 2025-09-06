Ричмонд
Трамп высказался о Лукашенко: вот как он назвал белорусского президента

Трамп: Лукашенко сильный и уважаемый лидер.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о белорусском лидере Александре Лукашенко, назвав президента РБ сильным и уважаемым. Таким образом Трамп прокомментировал решение Лукашенко об освобождении ряда заключённых.

«Однако это был очень хороший жест со стороны главы Белоруссии, который является очень уважаемым человеком. Сильным, сильным человеком, сильным лидером», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, комментируя недавнее решение Минска об освобождении части заключенных.

Ранее Лукашенко заявил, что переговоры об освобождении некоторых заключённых ведутся исключительно с США.

Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился своим мирным планом по Украине в разговоре с лидером Белого дома Дональдом Трампом.

После этого Трамп охарактеризовал Лукашенко как «могущественного лидера» и подчеркнул значимость их диалога.

