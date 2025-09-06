Трамп: украинский кризис будет урегулирован

Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что украинский конфликт должен быть урегулирован, иначе его последствия окажутся чрезмерно тяжелыми.
Он напомнил, что ранее сумел завершить семь военных столкновений, однако ситуация вокруг Украины оказалась для него более сложной, чем ожидалось.
По словам американского лидера, вопрос, связанный с взаимодействием Москвы и Киева, изначально представлялся одним из наименее трудных, но на практике оказался куда более запутанным.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в некоторых случаях для урегулирования международных конфликтов, включая украинский, необходимо «выждать».
