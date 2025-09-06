Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп объявил о решении переименовать Министерство обороны в Министерство войны, пояснив, что такое название лучше отражает реальную ситуацию в мире. По его словам, нынешнее название слишком «либеральное», тогда как новое несет более четкий и прямой посыл. Соответствующий указ он уже подписал.
Глава Белого дома подчеркнул, что это переименование должно стать сигналом для международного сообщества о мощи и решимости Соединенных Штатов.
«Это посылает сигнал силы и победы», — отметил Трамп, выступая перед журналистами.
Он также заявил, что американские вооруженные силы опережают другие армии мира примерно на два десятилетия в техническом плане. Отвечая на вопрос о противоречии между новым названием ведомства и его заявлениями о стремлении к миру, Трамп подчеркнул: мир возможен именно потому, что США обладают значительной военной мощью.
Ранее Трамп на церемонии подписания указа о переименовании министерства обороны в министерство войны заявил, что Соединенные Штаты одержали победу в обеих мировых войнах, а также во всех конфликтах, происходивших между ними.