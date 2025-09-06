Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны

Переименование ведомства должно стать сигналом для международного сообщества о мощи и решимости США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп объявил о решении переименовать Министерство обороны в Министерство войны, пояснив, что такое название лучше отражает реальную ситуацию в мире. По его словам, нынешнее название слишком «либеральное», тогда как новое несет более четкий и прямой посыл. Соответствующий указ он уже подписал.

Глава Белого дома подчеркнул, что это переименование должно стать сигналом для международного сообщества о мощи и решимости Соединенных Штатов.

«Это посылает сигнал силы и победы», — отметил Трамп, выступая перед журналистами.

Он также заявил, что американские вооруженные силы опережают другие армии мира примерно на два десятилетия в техническом плане. Отвечая на вопрос о противоречии между новым названием ведомства и его заявлениями о стремлении к миру, Трамп подчеркнул: мир возможен именно потому, что США обладают значительной военной мощью.

Ранее Трамп на церемонии подписания указа о переименовании министерства обороны в министерство войны заявил, что Соединенные Штаты одержали победу в обеих мировых войнах, а также во всех конфликтах, происходивших между ними.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше