Трамп выразил уверенность, что конфликт в Украине удастся урегулировать

«Мы собираемся разрешить еще один конфликт (в Украине. — Прим. ТАСС), он оказался немного сложнее, чем я думал. Но он будет урегулирован, в противном случае придется очень дорого заплатить», — сказал президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.