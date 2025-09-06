Трамп выразил уверенность, что конфликт в Украине удастся урегулировать

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт в Украине удастся урегулировать. Об этом передает ТАСС.
«Мы собираемся разрешить еще один конфликт (в Украине. — Прим. ТАСС), он оказался немного сложнее, чем я думал. Но он будет урегулирован, в противном случае придется очень дорого заплатить», — сказал президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Трамп также утверждал, что США урегулировали семь военных конфликтов. Хозяин Белого дома добавил, что сначала считал украинский конфликт «самым простым» из всех. -0-