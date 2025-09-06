За последние три недели из-за ударов Израиля по Газе погибли 1100 палестинцев

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильская армия за последние три недели при атаках на город Газа применила более 100 роботизированных взрывных устройств, в результате чего погибли 1100 палестинцев. Об этом сообщает информационное агентство «Анадолу».
Отмечается, что армия Израиля не только систематически вынуждает жителей Газы к переселению, но и дистанционно подорвала более 100 роботизированных взрывных устройств на улицах и в жилых кварталах, заполненных мирными жителями. Кроме того, военная авиация совершила свыше 70 бомбардировок.
По данным властей, в результате этих атак погибли 1100 палестинцев, еще 6008 человек получили различные ранения, что соответствует среднесуточным показателям в 52 погибших и 286 раненых.
В заявлении пресс-службы правительства Газы подчеркивается, что действия израильской армии являются явным нарушением международного гуманитарного и международного права. -0-