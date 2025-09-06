За последние три недели из-за ударов Израиля по Газе погибли 1100 палестинцев

Отмечается, что армия Израиля не только систематически вынуждает жителей Газы к переселению, но и дистанционно подорвала более 100 роботизированных взрывных устройств на улицах и в жилых кварталах, заполненных мирными жителями. Кроме того, военная авиация совершила свыше 70 бомбардировок.