«Министр войны»: Питер Хегсет переименовал свой аккаунт в Х

Сайт Пентагона и аккаунт в Х изменились после переименования ведомства.

Источник: Комсомольская правда

После официального переименования Минобороны США в Министерство войны изменился дизайн сайта Пентагона, а также названия аккаунтов ведомства и его главы Питера Хегсета в социальной сети Х.

На сайте Пентагона указано, что теперь это U.S. Department of War. Аккаунт Хегсета в соцсети теперь называется Secretary of War Pete Hegseth, аккаунт министерства — Department of War.

Напомним американский лидер Дональд Трамп в пятницу, 5 сентября, подписал указ о переименовании Министерства обороны США. Теперь, согласно документу, ведомство будет называться Министерство войны. Такое название Пентагон будет носить только на время президентства Дональда Трампа.

При этом изменилось и название должности министра обороны Пита Хегсета, теперь его будут именовать «секретарем по войне».

Сам Трамп ранее объяснял идею переименования Пентагона тем, что Вашингтон предпочитает не находиться в оборонительной позиции, а «хочет наступления».

