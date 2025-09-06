«Министр войны»: Питер Хегсет переименовал свой аккаунт в Х

Напомним американский лидер Дональд Трамп в пятницу, 5 сентября, подписал указ о переименовании Министерства обороны США. Теперь, согласно документу, ведомство будет называться Министерство войны. Такое название Пентагон будет носить только на время президентства Дональда Трампа.