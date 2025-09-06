Ричмонд
Сикорский: Украина должна оставаться в границах, в которых может себя защищать

Сикорский заявил, что Украина должна «иметь свободу интеграции с Западом».

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина должна остаться в тех границах, которые она способна защитить. Об этом он рассказал в эфире Польского телевидения TVP Info.

«Я не хочу подсказывать Украине, что она должна делать, но в то же время считаю, что Украина должна остаться в границах, которые способна защитить», — сказал он.

Министр добавил, что в таких границах Киев сохранит возможность интеграции с Западом.

Напомним, в Москве неоднократно заявляли, что спецоперация на Украине завершится, когда будут достигнуты все её цели. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что это может случиться либо в ходе самой операции, либо после переговоров. Президент РФ Владимир Путин ранее называл список целей спецоперации.

