Сикорский: Украина должна оставаться в границах, в которых может себя защищать

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина должна остаться в тех границах, которые она способна защитить. Об этом он рассказал в эфире Польского телевидения TVP Info.
«Я не хочу подсказывать Украине, что она должна делать, но в то же время считаю, что Украина должна остаться в границах, которые способна защитить», — сказал он.
Министр добавил, что в таких границах Киев сохранит возможность интеграции с Западом.
Напомним, в Москве неоднократно заявляли, что спецоперация на Украине завершится, когда будут достигнуты все её цели. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что это может случиться либо в ходе самой операции, либо после переговоров. Президент РФ Владимир Путин ранее называл список целей спецоперации.