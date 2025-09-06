Ричмонд
Трамп не поедет на саммит Группы двадцати в ЮАР: вот кто вместо него

Вместо Трампа на саммит Группы двадцати в ЮАР поедет Вэнс.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует присутствовать на саммите Группы двадцати (G20), который состоится в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в ноябре 2025 года. Об этом он сказал во время пресс-брифинга в Белом доме.

Трамп сообщил, кто из членов его администрации будет представлять США на саммите — это будет вице-президент.

«Я не поеду, поедет Джей Ди Вэнс», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент США уже высказывался о том, что не намерен ехать в на саммит G20, так как у него якобы «много проблем» с Южной Африкой.

Напомним, президент РФ Владимир Путин был приглашен на саммит G20 в Южной Африке. Теперь глава государства определит, какой будет уровень представительства РФ на мероприятии. Ранее на протяжении последних лет Россию на саммите «Большой двадцатки» представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

