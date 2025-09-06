Трамп не поедет на саммит Группы двадцати в ЮАР: вот кто вместо него

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует присутствовать на саммите Группы двадцати (G20), который состоится в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в ноябре 2025 года. Об этом он сказал во время пресс-брифинга в Белом доме.