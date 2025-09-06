Путин в течение недели посетил Китай, Владивосток и Самару

Президент России Владимир Путин в течение недели находился в рабочей поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару.
С 31 августа по 3 сентября российский лидер находился в Китае, где участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине, принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-летию окончания Второй мировой войны в Пекине, а также провёл ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.
Затем Путин прибыл во Владивосток, где 4 и 5 сентября выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Завершающим этапом поездки стала Самара, где глава государства провёл совещание по вопросам двигателестроения, посетил предприятие ПАО «ОДК-Кузнецов» и обсудил с губернатором Вячеславом Федорищевым социально-экономическое развитие региона. Рабочая программа завершилась глубокой ночью.
