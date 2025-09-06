Ричмонд
Путин в течение недели посетил Китай, Владивосток и Самару

Путин во Владивостоке выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин в течение недели находился в рабочей поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару.

С 31 августа по 3 сентября российский лидер находился в Китае, где участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине, принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-летию окончания Второй мировой войны в Пекине, а также провёл ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Затем Путин прибыл во Владивосток, где 4 и 5 сентября выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Завершающим этапом поездки стала Самара, где глава государства провёл совещание по вопросам двигателестроения, посетил предприятие ПАО «ОДК-Кузнецов» и обсудил с губернатором Вячеславом Федорищевым социально-экономическое развитие региона. Рабочая программа завершилась глубокой ночью.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Самару посетил предприятие «ОДК-Кузнецов», входящее в состав Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации «Ростех».

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше