Трамп заявил, что положил конец семи войнам

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сумела завершить сразу семь военных конфликтов.
«Мы решили семь войн», — подчеркнул он во время выступления в Белом доме.
Ранее, на церемонии подписания указа о переименовании Министерства обороны в Министерство войны, американский лидер напомнил, что Соединенные Штаты в прошлом одержали победу в обеих мировых войнах.
Трамп также отметил, что США выходили победителями и из других военных конфликтов, происходивших между мировыми войнами, подчеркнув преемственность американской силы и решимости в вопросах национальной безопасности.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше