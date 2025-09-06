Ричмонд
Трамп заявил, что положил конец семи войнам

Ранее Трамп заявил, что США одержали победу в обеих мировых войнах.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сумела завершить сразу семь военных конфликтов.

«Мы решили семь войн», — подчеркнул он во время выступления в Белом доме.

Ранее, на церемонии подписания указа о переименовании Министерства обороны в Министерство войны, американский лидер напомнил, что Соединенные Штаты в прошлом одержали победу в обеих мировых войнах.

Трамп также отметил, что США выходили победителями и из других военных конфликтов, происходивших между мировыми войнами, подчеркнув преемственность американской силы и решимости в вопросах национальной безопасности.

