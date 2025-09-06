Трамп заявил, что разочарован решением Индии о закупках российской нефти

Президент США Дональд Трамп снова заявил о своём разочаровании решением Индии о крупных закупках нефти из РФ. Об этом Трамп сказал во время пресс-брифинга в Овальном кабинете Белого дома.
«Я был очень разочарован тем, что Индия покупает так много нефти у России. И я дал им это понять», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Американский лидер назвал введение 50-процентных пошлин на индийские товары частью ответа США на покупку Индией российской нефти.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты утратили свои позиции в отношениях с Россией и Индией из-за усиления влияния Китая.
Также сообщалось, что Трамп отказался заключать торговое соглашение, подразумевающее односторонние уступки со стороны Нью-Дели, из-за того, что Индия продолжает закупать российскую нефть.
