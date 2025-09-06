Ричмонд
Трамп заявил, что разочарован решением Индии о закупках российской нефти

Президент США объяснил, что ввёл 50-процентные пошлины на товары из Индии из-за российской нефти.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп снова заявил о своём разочаровании решением Индии о крупных закупках нефти из РФ. Об этом Трамп сказал во время пресс-брифинга в Овальном кабинете Белого дома.

«Я был очень разочарован тем, что Индия покупает так много нефти у России. И я дал им это понять», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Американский лидер назвал введение 50-процентных пошлин на индийские товары частью ответа США на покупку Индией российской нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты утратили свои позиции в отношениях с Россией и Индией из-за усиления влияния Китая.

Также сообщалось, что Трамп отказался заключать торговое соглашение, подразумевающее односторонние уступки со стороны Нью-Дели, из-за того, что Индия продолжает закупать российскую нефть.

Как Трамп старается согнуть Индию, а она не прогибается, читайте здесь на KP.RU.

