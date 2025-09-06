Ричмонд
Путин обсудил с главой Самарской области вопросы развития региона

Президент обсудил с губернатором вопросы региона, в том числе по дороге из аэропорта.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, где рассматривались вопросы социально-экономического развития региона.

В начале беседы глава государства отметил, что часть проблем области уже обсуждалась, в том числе во время его поездки из аэропорта. После этого он предложил перейти к рассмотрению подготовленных документов.

Ранее Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Самару посетил предприятие «ОДК-Кузнецов», входящее в состав Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации «Ростех».