Путин обсудил с главой Самарской области вопросы развития региона

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, где рассматривались вопросы социально-экономического развития региона.
В начале беседы глава государства отметил, что часть проблем области уже обсуждалась, в том числе во время его поездки из аэропорта. После этого он предложил перейти к рассмотрению подготовленных документов.
Ранее Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Самару посетил предприятие «ОДК-Кузнецов», входящее в состав Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации «Ростех».