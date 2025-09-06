Аккаунт Пентагона в соцсети X переименовали в «министерство войны»

В соцсети X* учетные записи Пентагона и его руководителя Пита Хегсета получили новые названия — «министерство войны» и «министр войны».
На странице ведомства появилась публикация с заявлением о том, что теперь оно выступает в этом статусе.
Изменения связаны с указом президента США Дональда Трампа, которым он распорядился переименовать Министерство обороны в Министерство войны, подчеркнув, что такое название точнее отражает текущую международную ситуацию.
Президент США Дональд Трамп объявил о По его словам, нынешнее название слишком «либеральное», тогда как новое несет более четкий и прямой посыл.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.