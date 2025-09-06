Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аккаунт Пентагона в соцсети X переименовали в «министерство войны»

На странице ведомства появилась публикация с заявлением о том, что теперь оно выступает в этом статусе.

Источник: Аргументы и факты

В соцсети X* учетные записи Пентагона и его руководителя Пита Хегсета получили новые названия — «министерство войны» и «министр войны».

На странице ведомства появилась публикация с заявлением о том, что теперь оно выступает в этом статусе.

Изменения связаны с указом президента США Дональда Трампа, которым он распорядился переименовать Министерство обороны в Министерство войны, подчеркнув, что такое название точнее отражает текущую международную ситуацию.

Президент США Дональд Трамп объявил о По его словам, нынешнее название слишком «либеральное», тогда как новое несет более четкий и прямой посыл.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше