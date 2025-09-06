Трамп рассказал о переговорах с ХАМАС по освобождению заложников

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет «глубокие переговоры» с движением ХАМАС по вопросу освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.
По словам американского лидера, Соединенные Штаты потребовали немедленного освобождения всех пленных. Он подчеркнул, что выполнение этого условия может изменить ситуацию в позитивную сторону для ХАМАС.
В то же время Трамп предупредил, что отказ от выполнения требований приведет к тяжелым последствиям.
Ранее стало известно, что среди заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в живых осталось не больше 20 человек.
