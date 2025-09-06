Зеленский отклонил приглашение Путина в Москву и позвал его в Киев

«Он может приехать в Киев», — сказал Зеленский.
«Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, не приемлемое ни для меня, ни для других. Это то же самое, как если бы я сказал, что он должен приехать в Киев», — продолжил украинский президент. По его мнению, Путин сделал такое предложение, чтобы отсрочить встречу.
Зеленский добавил, что не может приехать в Москву, в то время как его страна каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам, и выразил уверенность, что Путин «понимает это».
Путин 3 сентября по итогам визита в Китай озвучил предложение провести переговоры с Зеленским в российской столице. Два дня спустя, выступая на Восточном экономическом форуме, российский президент вновь заявил, что Москва — «самое лучшее место» для переговоров на высшем уровне. Он заверил, что украинской стороне «точно совершенно» обеспечат условия для работы и безопасность. Призывы провести саммит в каком-либо другом месте Путин посчитал «избыточными запросами».
В Кремле заявили, что Зеленского приглашали в Москву «поговорить, а не капитулировать», однако в России увидели, что украинский лидер предложение отверг.
Зеленский предлагал провести переговоры с Путиным в нейтральной части Европы, например в Швейцарии или Австрии, или в Турции. Будапешт в качестве площадки он назвал «спорным» из-за позиции Венгрии по поддержке Украины.
О начале подготовки встречи России и Украины на высшем уровне объявил президент США Дональд Трамп вскоре после саммита с Путиным на Аляске и переговоров с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в середине августа. Однако две недели спустя, как передавал CNN со ссылкой на источники, республиканец все сильнее разочаровывается из-за отсутствия видимого прогресса в урегулировании и размышляет, как сильно он должен быть вовлечен в подготовку возможной встречи Путина и Зеленского. 4 сентября Трамп выразил мнение, что оба они не готовы к заключению мира.