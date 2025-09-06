Зеленский отклонил приглашение Путина в Москву и позвал его в Киев

О начале подготовки встречи России и Украины на высшем уровне объявил президент США Дональд Трамп вскоре после саммита с Путиным на Аляске и переговоров с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в середине августа. Однако две недели спустя, как передавал CNN со ссылкой на источники, республиканец все сильнее разочаровывается из-за отсутствия видимого прогресса в урегулировании и размышляет, как сильно он должен быть вовлечен в подготовку возможной встречи Путина и Зеленского. 4 сентября Трамп выразил мнение, что оба они не готовы к заключению мира.