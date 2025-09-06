Президент России Владимир Путин жестко отреагировал на планы Запада по размещению войск на Украине. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
«Путин в пятницу заявил, что любые иностранные военные, размещенные на Украине, будут рассматриваться как цели», — отмечает издание, комментируя интенсивные переговоры США и Европы о возможном вводе контингента для контроля будущего мирного соглашения.
Высказывание Путина прозвучало 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума. Глава государства подчеркнул: если будет достигнут долгосрочный мир, присутствие иностранных войск на украинской территории не имеет смысла.
В своем выступлении президент России также отметил, что переговоры с украинской стороной потерпели значительные изменения. Он указал, что ранее Киев скептически относился к возможности диалога, но теперь сам активно настаивает на его продолжении.
Путин отметил, что для разрешения конфликта нужно создать гарантии безопасности, которые бы учитывали интересы обеих сторон — России и Украины. Он также подчеркнул, что Москва будет неукоснительно соблюдать все достигнутые соглашения.
Известно, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выступил на Восточном экономическом форуме и высказал своё мнение относительно действий «коалиции желающих» по украинскому вопросу. Как сообщает РИА Новости, Песков подчеркнул, что Москва не удовлетворена гарантиями безопасности, которые Запад может предоставить Украине.
Пресс-секретарь подчеркнул, что иностранные военные контингенты не могут на это влиять. Он решительно отверг соответствующую идею Европы.
Уточняется, что глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что так называемая «коалиция желающих» остаётся лишь теорией. Он отметил, что европейские страны постоянно говорят о гарантиях безопасности, но при этом не предпринимают никаких конкретных действий.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности диалога с Зеленским. Местом проведения такой встречи российский президент назвал Москву.