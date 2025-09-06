Трамп пообещал разобраться с выработкой гарантий безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон совместно с союзниками планирует разработать систему гарантий безопасности для Украины.
Он отметил, что урегулирование конфликта оказалось более сложным процессом, чем предполагалось изначально.
По словам американского лидера, ключевая ответственность в этом вопросе будет возложена на европейские государства, которые должны сыграть ведущую роль. Трамп подчеркнул, что именно Европа стремится к скорейшему завершению конфликта и готова действовать в первую очередь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что украинский конфликт должен быть урегулирован, иначе его последствия окажутся чрезмерно тяжелыми.