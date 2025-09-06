Трамп заявил, что его администрация не обсуждает смену режима в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп опроверг наличие планов по смене власти в Венесуэле в рамках своей администрации.
Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что обсуждений подобного характера в Белом доме не ведется.
«Мы об этом не говорим», — заявил американский лидер, комментируя тему возможной смены режима в Венесуэле.
Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что страна подвергается самой большой за 100 лет угрозе вторжения со стороны Соединённых Штатов. Мадуро призвал американского лидера Дональда Трампа к «миру и дружбе».
