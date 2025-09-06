Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что его администрация не обсуждает смену режима в Венесуэле

Трамп отметил, что этот вопрос не рассматривался.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп опроверг наличие планов по смене власти в Венесуэле в рамках своей администрации.

Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что обсуждений подобного характера в Белом доме не ведется.

«Мы об этом не говорим», — заявил американский лидер, комментируя тему возможной смены режима в Венесуэле.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что страна подвергается самой большой за 100 лет угрозе вторжения со стороны Соединённых Штатов. Мадуро призвал американского лидера Дональда Трампа к «миру и дружбе».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше