В Самаре прошла встреча Вячеслава Федорищева и Владимира Путина

В Самаре прошла встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и президента России Владимира Путина. Речь шла о социально-экономическом развитии региона.
«Регион в ближайшее время получит более 10 млрд рублей федеральных средств. Они пойдут на развитие особой экономической зоны, переселение людей из аварийного жилья, модернизацию объектов ЖКХ», — рассказал глава региона.
Губернатор представил Путину ряд высокотехнологичных инвестпроектов, которые реализуются в регионе. Так, ведется развитие беспилотных авиационных систем, локализация производства ветроустановок и промышленных роботов, создание первого в России завода по производству ксантановой камеди.
Особое внимание было уделено социальной политике, созданию научного центра мирового уровня, института беспилотной авиации и межвузовского кампуса. Обсуждались также поддержка участников СВО и их семей, помощь детям Запорожья.
Вячеслав Федорищев поблагодарил главу государства за постоянное внимание и всестороннюю поддержку Самарской области. Напомним, президент прилетел в Самару поздним вечером 5 сентября. Он осмотрел разработки предприятия и провел совещание по развитию двигателестроения.
