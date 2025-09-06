В Кремле сообщили, когда Путин проведёт прямую линию с большой пресс-конференцией

Президент России Владимир Путин проведёт традиционную прямую линию с большой пресс-конференцией. Об этом информировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«До конца года будем проводить обязательно», — сказал Песков в интервью ТАСС.
Напомним, уже стало традицией, что президент Путин вместе с россиянами и журналистами подводит итоги года в хорошо зарекомендовавшем себя формате прямой линии и пресс-конференции.
В рамках каждого такого мероприятия президенту поступает несколько миллионов вопросов.
