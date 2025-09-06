В Кремле сообщили, когда Путин проведёт прямую линию с большой пресс-конференцией

В рамках каждого такого мероприятия президенту поступает несколько миллионов вопросов. О том, как технически задать вопрос Путину, как сформулировать обращение, чтобы оно не осталось без внимания и что происходит с вопросами, на которые президент не успевает ответить во время прямого эфира, читайте здесь на KP.RU.