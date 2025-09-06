Ричмонд
В Кремле сообщили, когда Путин проведёт прямую линию с большой пресс-конференцией

Песков: Путин проведёт традиционную прямую линию до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин проведёт традиционную прямую линию с большой пресс-конференцией. Об этом информировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«До конца года будем проводить обязательно», — сказал Песков в интервью ТАСС.

Напомним, уже стало традицией, что президент Путин вместе с россиянами и журналистами подводит итоги года в хорошо зарекомендовавшем себя формате прямой линии и пресс-конференции.

В рамках каждого такого мероприятия президенту поступает несколько миллионов вопросов. О том, как технически задать вопрос Путину, как сформулировать обращение, чтобы оно не осталось без внимания и что происходит с вопросами, на которые президент не успевает ответить во время прямого эфира, читайте здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU традиционно ведёт трансляцию «Итогов года» с Владимиром Путиным. Что спрашивали у президента в конце 2024 года и что он отвечал, читайте здесь.

