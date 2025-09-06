Экс-глава ЦИК Молдавии обвинил Санду в нарушении законов страны

«Сейчас происходит все то же самое. Мы видим президента страны, у которой в парламенте есть партия, мы же знаем, что Санду является неформальным лидером этой партии, участвует во всех их мероприятиях. И из этого не делается никакого секрета. Она вовлечена в избирательную кампанию, и мы не можем говорить, что этого нет», — подчеркнул Чокан.