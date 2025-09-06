Экс-глава ЦИК Молдавии обвинил Санду в нарушении законов страны

КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в нарушение законодательства участвует в предвыборной кампании в пользу правящей партии «Действие и солидарность», заявил экс-глава ЦИК Юрий Чокан.
«С моей точки зрения, Майя Санду проводит предвыборную кампанию для ПДС в нарушение конституции и Кодекса о выборах», — заявил Чокан журналистам.
Он напомнил, что в 2015 году, он, будучи тогда главой Центризбиркома, направил предупреждение и в администрацию президента, и партия о недопустимости использования административного ресурса в предвыборной кампании.
«Сейчас происходит все то же самое. Мы видим президента страны, у которой в парламенте есть партия, мы же знаем, что Санду является неформальным лидером этой партии, участвует во всех их мероприятиях. И из этого не делается никакого секрета. Она вовлечена в избирательную кампанию, и мы не можем говорить, что этого нет», — подчеркнул Чокан.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.