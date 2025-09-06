В ПМР заявили, что ЕС и Молдавия пытаются отречься от общей Победы

«Румыны, как известно, вторглись в 1918 и в 1941 годах на территорию Молдавии и захватили ее, я имею в виду всю бывшую Молдавскую ССР и часть земель Украины. Они (власти Молдавии — ред.) на фоне этого, разумеется, хотят показать, что это якобы было законное вхождение братских войск и освобождение. Им доказывают, что это не так, но они уже прут буром. Им нечего предъявить, и они опускаются до обмана, подтасовки, хамства», — отметил Сафонов.