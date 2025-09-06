США хотят увеличить экспорт газа в ЕС для снижения зависимости от РФ

Вашингтон предполагает нарастить экспорт газа в Европу, чтобы снизить зависимость стран ЕС от российского энергоносителя. Об этом заявил глава министерства энергетики США Крис Райт.
«Это способ добиться снижения зависимости европейских союзников от российского газа», — сказал Райт, говоря об увеличении экспорта газа. Министр коснулся этой темы на мероприятии, организованном неправительственным Советом по международным отношениям, его цитирует ТАСС.
При этом глава американского Минэнерго считает, что за время второго президентского срока Дональда Трампа США увеличат экспорт газа в два раза.
В то же время страны-участники ЕС обсуждают предложение Европейской комиссии о запрете на импорт российского газа. Об этом заявил Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.
Европейские дипломаты также планируют окончательно отказаться от российского газа. Это может произойти к концу 2027 года, заявила Кая Каллас.
Тем не менее Европа побила рекорд по объему закупок российского газа в 2024 году.