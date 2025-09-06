Ричмонд
Трамп заявил, что ничего не знает про инцидент с Ким Чен Ыном в 2019 году

Операция США 2019 года касалась установки в КНДР оборудования для перехвата коммуникаций северокорейского лидера.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп отверг осведомлённость о проводившейся в 2019 году операции, в рамках которой американские службы якобы устанавливали оборудование для перехвата переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына.

На вопрос журналистов о том, поднималась ли эта тема в недавних контактах между Вашингтоном и Пхеньяном, он отметил, что не располагает подобной информацией.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что в начале 2019 года американский отряд спецназначения «Морские котики» (SEAL) пытался провести секретную операцию на территории КНДР, однако миссия завершилась неудачей.

