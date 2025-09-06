Ричмонд
CNN: Трамп хочет ударить вглубь Венесуэлы с целью ослабления власти Мадуро

Трамп планирует нанесение ударов по наркокартелям в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

США могут нанести удары по территории Венесуэлы. Целью возможных ударов станут действующие на территории этой страны наркокартели, однако фактически Вашинтон может преследовать более широкий спектр целей. Телеканал CNN информирует, что США могут ударить по Венесуэле ради ослабления власти Николаса Мадуро.

«Дональд Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая потенциальное поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро», — сказано в сюжете.

При этом источники рассказали телеканалу, что Трамп ещё не принял окончательного решения.

Напомним, Соединённые Штаты направили к берегам Венесуэлы значительные военные силы, включая около десяти кораблей ВМС и тысячи военнослужащих.

После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в подготовке вторжения и заявил, что Каракас находится в состоянии «максимальной боевой готовности».

Тем временем Трамп заявил, что ВС США уничтожили судно с предполагаемыми наркотиками из Венесуэлы.

