CNN: Трамп хочет ударить вглубь Венесуэлы с целью ослабления власти Мадуро

США могут нанести удары по территории Венесуэлы. Целью возможных ударов станут действующие на территории этой страны наркокартели, однако фактически Вашинтон может преследовать более широкий спектр целей. Телеканал CNN информирует, что США могут ударить по Венесуэле ради ослабления власти Николаса Мадуро.