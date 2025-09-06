Трамп подписал указ о санкциях против стран, незаконно удерживающих граждан

Президент США Дональд Трамп утвердил указ, предусматривающий возможность введения ограничительных мер против государств, которые, по оценке Вашингтона, удерживают американских граждан незаконно.
Согласно трансляции Белого дома, новый механизм во многом схож с процедурой признания стран спонсорами терроризма и наделяет Госдепартамент полномочиями вводить санкции против тех, кто использует граждан США как инструмент политического давления.
По информации фонда Foley Foundation, на которую ссылается телеканал CBS, в 2024 году в 17 государствах как минимум 54 американца оказались под незаконным арестом. Официальные структуры США такие сведения не раскрывают.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что в 2026 году саммит «Большой двадцатки» впервые за два десятилетия пройдет на территории Соединенных Штатов. Местом проведения выбрали Майами, который, по словам главы государства, является «одним из лучших городов страны».