Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подписал указ о санкциях против стран, незаконно удерживающих граждан

Новый механизм будет напоминать процедуру признания государств спонсорами терроризма.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп утвердил указ, предусматривающий возможность введения ограничительных мер против государств, которые, по оценке Вашингтона, удерживают американских граждан незаконно.

Согласно трансляции Белого дома, новый механизм во многом схож с процедурой признания стран спонсорами терроризма и наделяет Госдепартамент полномочиями вводить санкции против тех, кто использует граждан США как инструмент политического давления.

По информации фонда Foley Foundation, на которую ссылается телеканал CBS, в 2024 году в 17 государствах как минимум 54 американца оказались под незаконным арестом. Официальные структуры США такие сведения не раскрывают.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что в 2026 году саммит «Большой двадцатки» впервые за два десятилетия пройдет на территории Соединенных Штатов. Местом проведения выбрали Майами, который, по словам главы государства, является «одним из лучших городов страны».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше