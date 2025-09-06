L'Antidiplomatico: Путин своим заявлением разрушил планы «коалиции желающих»

«О чем теперь думают в Париже эти всадники апокалипсиса и ревностные поджигатели конфликта, готовые отправить куда-нибудь на Украину тридцать тысяч человек, когда Владимир Путин заявил, что в случае необходимости они станут законной целью для российского оружия?» — отмечает издание.