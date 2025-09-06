Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях отправки европейских войск на Украину, что нарушило планы «коалиции желающих». Об этом пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.
«О чем теперь думают в Париже эти всадники апокалипсиса и ревностные поджигатели конфликта, готовые отправить куда-нибудь на Украину тридцать тысяч человек, когда Владимир Путин заявил, что в случае необходимости они станут законной целью для российского оружия?» — отмечает издание.
Подчеркивается, что Путин ясно дал понять, что ввод западных войск на территорию Украины стал бы лишь началом процесса, который мог бы привести к её вступлению в НАТО.
В статье также говорится, что он назвал ввод европейских войск недопустимым и заявил, что, по его мнению, Брюссель якобы пытается саботировать рабочий процесс, повышая ставки.
Напомним, на пленарном заседании ВЭФ Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Глава государства подчеркнул, что Москва категорически против вступления Украины в НАТО.