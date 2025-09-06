Трамп назвал Лукашенко «сильным лидером»

Американский президент также сообщил, что Вашингтон и Минск продолжают переговоры об освобождении части из примерно 1,4 тысячи задержанных в Белоруссии. Трамп выразил надежду, что значительное число этих людей вскоре окажется на свободе, что, по его мнению, станет важным событием.