Трамп назвал Лукашенко «сильным лидером»

Вашингтон и Минск продолжают переговоры об освобождении части из примерно 1,4 тысячи задержанных в Белоруссии.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп высоко оценил действия Александра Лукашенко по освобождению 16 граждан США, задержанных в Белоруссии, назвав белорусского лидера «сильной личностью и уважаемым человеком».

По его словам, освобождение заложников стало важным и позитивным жестом со стороны Минска.

Американский президент также сообщил, что Вашингтон и Минск продолжают переговоры об освобождении части из примерно 1,4 тысячи задержанных в Белоруссии. Трамп выразил надежду, что значительное число этих людей вскоре окажется на свободе, что, по его мнению, станет важным событием.

Ранее Лукашенко заявил, что не хотел бы управлять авторитарно, но пока не получается иначе.

