Трамп заявил, что не знал об убийстве жителей КНДР спецназом ВМС США

Президент США отказался подтвердить убийство северокорейцев спецназом США в 2019 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить или опровергнуть якобы совершённое американскими спецназовцами убийство нескольких северокорейских рыбаков в 2019 году. Трамп заявил журналистам, что ему ничего не известно ни о якобы произошедшем убийстве, ни об операции по установлению «прослушки» разговоров лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Мне ничего об этом не известно. Я мог бы изучить это, но мне ничего об этом не известно», — сказал Трамп во время общения с прессой в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее западные СМИ сообщили, что военные спецподразделения ВМС США «Морские котики» случайно убили мирных жителей Северной Кореи в ходе неудачной тайной операции в 2019 году. Сообщалось, что США планировали установить оборудование для перехвата коммуникаций Ким Чен Ына, однако это не удалось сделать.

Накануне стало известно, что Трамп хочет ударить вглубь Венесуэлы с целью ослабления власти Мадуро.

