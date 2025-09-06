Белый дом: Трамп обошел Байдена и Обаму по количеству подписанных указов

Представитель Белого дома сообщил, что за время второго президентского срока Дональд Трамп издал больше указов, чем его предшественники Джо Байден и Барак Обама за полный срок работы.
На церемонии в резиденции администрации отметили, что документ о переименовании Министерства обороны стал уже двухсотым указом Трампа. По данным Белого дома, этот показатель превысил количество указов, подписанных Байденом и Обамой за каждый из их сроков.
Ранее Трамп утвердил указ, предусматривающий возможность введения ограничительных мер против государств, которые, по оценке Вашингтона, удерживают американских граждан незаконно.
