Власти Новосибирской области озвучили новые данные о мигрантах

В Новосибирской области все чаще поднимается тема так называемых «профессиональных льготников» — семей из стран Средней Азии, которые приезжают на заработки. Об этом пишет «BFM-Новосибирск».
По словам председателя Союза отцов и семей региона Сергея Майорова, только за прошлый год иностранцам без полисов ОМС здесь оказали медицинскую помощь на сумму около полумиллиарда рублей. В масштабах страны расходы достигли 61 миллиарда.
Майоров подчеркнул, что это серьезная нагрузка на бюджет: «На эти деньги можно было бы построить 50 школ. Или направить на тех, кто хочет рожать детей, или на детей, которые родились и выросли в России». Он отметил, что с 2011 по 2023 год число родителей из Средней Азии в области выросло в семь раз, и в 2025 году тенденция только усилилась.
Ситуацию прокомментировал и депутат Госдумы Александр Аксененко. По его данным, с 2000 года российское гражданство оформили более пяти миллионов мигрантов. В 2024-м въезд иностранцев достиг рекордных 568 тысяч человек — это максимум с 1995 года. При этом гражданство смогут получить около 40% из них.
«Но только 28% приехавших планируют работать, а 26% не готовы принять российские ценности и намерены придерживаться своих традиций. Особенно это заметно в крупных федеральных центрах, в том числе в Новосибирске», — отметил депутат.
Он также напомнил, что в 37 регионах, в том числе в Новосибирской области, уже действуют ограничения на трудоустройство иностранцев в таких сферах, как образование, здравоохранение и перевозки. По мнению Аксененко, перечень запретов необходимо расширять.