СМИ: Путин сорвал планы «коалиции желающих» своим заявлением на

— О чем теперь думают в Париже эти всадники апокалипсиса и ревностные поджигатели войны, готовые отправить на Украину тридцать тысяч солдат, когда Путин сказал, что в случае необходимости эти военные станут законной целью для ВС РФ? — сказано в статье.