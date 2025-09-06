Ричмонд
СМИ: Путин сорвал планы «коалиции желающих» своим заявлением на

Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о последствиях отправки европейских военных на Украину сорвало планы «коалиции желающих». Об этом написало итальянское издание L'Antidiplomatico.

— О чем теперь думают в Париже эти всадники апокалипсиса и ревностные поджигатели войны, готовые отправить на Украину тридцать тысяч солдат, когда Путин сказал, что в случае необходимости эти военные станут законной целью для ВС РФ? — сказано в статье.

Российский лидер дал понять, что ввод западных войск на Украину является первым шагом к ее вступлению в Североатлантический альянс, а это недопустимое развитие событий для России, отметили авторы публикации, передает РИА Новости.

— Ввод европейских войск недопустим. Брюссель пытается саботировать рабочий процесс, повышая ставки, —говорится в материале.

Владимир Путин резко ответил западным странам на их планы по размещению своих военных на Украине. Он заявил, что любые иностранные солдаты на Украине будут законными целями для российской армии.